Прочие инструменты

Среди прочих инструментов, пленок, защитных покрытий и чистящих составов хочется отметить следующих производителей, которые так же проверены нами за долгие годы и не оставляют сомнений и компромисса в их выборе:

Koch Chemie – гипоаллергенные составы для химчистки, без запаха, не меняющие структуру и цвет материалов салона.

LeTech – чистящие и защищающие составы премиум-класса – сохранят салон автомобиля в первозданном виде на годы.

LLumar – тонировочные пленки с металлизированной структурой, крепкие и безопасные.

Шумоизолирующие материалы Comfort Mat.

Meguiars – легендарная линейка автохимии не нуждающаяся в комментариях.

Знаете лучшие материалы или инструменты? Сообщите нам и мы расскажем Вам об опыте их использования.