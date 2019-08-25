DTL Expert

Москва,

м. Автозаводская,

м. Дубровка,

м. Угрешская,

м. Кожуховская,

район ЮВАО,

район ЦАО,

7-я Кожуховская улица вл. 5-Б

Москва

м. Автозаводская

м. Дубровка

м. Угрешская

м. Кожуховская

район ЮВАО

район ЦАО

7-я Кожуховская ул. 5-Б

меню

8 (495) 248-05-08

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Детейлинг центр премиум-класса в Москве

Детейлинг – Профессиональный уход и защита автомобиля

Профессионально

Качественно

Сертифицированный центр

Гарантия на все работы

Работаем с 1999 года

Премиум материалы

Топовое оборудование

Индивидуальный подход

Недорогие комплексы

Премиальное обслуживание 

Услуги детейлинг центра

Комплексный детейлинг интерьера и экстерьера автомобиля

Мы выполняем комплексный детейлинг всех автомобилей, любых марок, моделей и производителей.

Audi

BMW

Chevrolet

Citroen

Ford

Honda

Hyundai

Infiniti

Kia

Land Rover

Lexus

Mazda

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Skoda

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Acura

Bentley

Cadillac

Chrysler

Dodge

Ferrari

Fiat

Jaguar

Jeep

Maserati

Maybach

MINI Cooper

Rolls-Royce

Tesla

DTL EXPERT – флагман автодетейлинга в Москве

Топовые технологии 2020 года в детейлинг-центре DTL Expert

Работы детейлинг центра

Более 1000 автовладельцев уже доверили нам свои автомобили

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Записывайтесь заранее :)

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DTL EXPERT – профессиональная команда детейлеров

Сертифицированные специалисты с многолетним опытом

Команда детейлинг центра

Эксперты автодетейлинга

Александр

Руководитель детейлинг центра с более чем 15 летним опытом – подберет необходимый комплекс работ для вывода вашего автомобиля в идеальное состояние без лишних переплат и навязанных услуг. Лично проверит все выполненные работы перед сдачей Вам автомобиля.

Евгений

Гуру керамики – знает состав всех керамических покрытий наизусть. Подберет идеальный состав под лак вашего автомобиля из линеек Ceramic Pro и servFaces. Эксперт защиты кузова от любых внешних воздействий механического или органического происхождения.

Джонник

Рожден с полировальной машинкой Rupes в руках – выводит в идеал даже самый тяжелый керамический лак Геликов и Порш из любого ушатанного состояния. Эксперт полировки – подберет необходимый комплекс работ по восстановлению любого автомобиля с мягким, твердым или керамическим лаком.

София

Эксперт чистоты и ухода – кожаные и текстильные салоны, в черном и белом исполнении – это ее стихия. Любые виды отделки от алькантары до экзотических пород кожи будут максимально бережно очищены и защищены специальными составами из серии Ceramic Pro Leather / Plastic, servFaces и UPT. Каждый сантиметр салона Вашего автомобиля будет осмотрен и подобран максимально эффективный комплекс работ.

Александр, Дмитрий и Александр

Эксперты антигравийной защиты и тонировки. Знают как идеально установить пленку, где и как правильно завести, чтобы держалась не менее 10 лет. Без пузырей, вздутий, отклеивания и шагрени. Профессионально подготовят Ваш автомобиль к оклейке в мокром боксе и оклеят автомобиль без пыли и прочих мелких частиц под пленкой, надежно защитив каждую деталь автомобиля со всех сторон с максимальным подворотом пленки.

Ульмас

Эксперт по кузовным работам в нашей команде – устранит царапины, сколы и удалит вмятины на кузове автомобиля без покраски. Отремонтирует сколы или трещины на лобовом стекле не жалея состава и времени – все необходимые технологические нормы будут соблюдены максимально строго. Подберет необходимый комплекс работ для Вашего автомобиля без переплат и навязанных дополнительных услуг.

нам можно доверять

Сертифицированные специалисты международного уровня

Профессиональное  оборудование

Проверенные решения

Покрытия и составы

За долгие годы работы в детейлинге мы перепробовали множество различных видов защитных покрытий и составов на собственных автомобилях и остановили свой выбор на Ceramic Pro и servFaces – это действительно качественный продукт за который нам не стыдно, мы не используем дешевые аналоги сомнительных фирм (не будем их называть сейчас) но мы пробовали их все, некоторые ведут себя непредсказуемо сразу, а некоторые по прошествии периода времени. Некоторые смываются на первой же мойке, а другие покрывают ЛКП пятнами через пол года, ну и множество различных других нюансов и сюрпризов которые мы не хотим видеть на автомобилях наших клиентов.

Инструменты и оборудование

Мы используем дорогостоящее оборудование итальянских и американских производителей уже долгие годы и не собираемся их менять на данный момент, тк ничего лучше на рынке попросту нет. Среди нашего оборудования полировальные машинки Rupes, Makita. Средства химчистки Tornador и Koch. Полимеры Poly Lite и инструменты Delta Kits. Все микрофибры и тряпочки используются ровно один раз после чего выкидываются. Мы не используем одну микрофибру для нескольких разных элементов автомобиля, для капота своя, для крыла своя. В общей сложности на автомобиль тратим до 20-25 микрофибр и несколько пар перчаток.

Пленки

Каких только пленок сейчас не существует на рынке, но мы остановили свой выбор на полиуретановых пленках Suntek, которые уже много лет не подводят нас и наших клиентов – это очень прочная пленка с лаковым слоем толщиной 200 микрон, абсолютно прозрачная и незаметная на кузове автомобиля, при этом очень крепкая и пластичная. Конечно существуют более дешевые аналоги даже в 2 или в 3 раза дешевле, мы их все знаем и пробовали, но только полиуретановая пленка Suntek дает необходимый уровень качества и защиты кузова от сколов и царапин при этом оставаясь полностью прозрачной и не желтеющей даже после 5 лет агрессивного использования автомобиля.

Прочие инструменты

Среди прочих инструментов, пленок, защитных покрытий и чистящих составов хочется отметить следующих производителей, которые так же проверены нами за долгие годы и не оставляют сомнений и компромисса в их выборе:

  • Koch Chemie – гипоаллергенные составы для химчистки, без запаха, не меняющие структуру  и цвет материалов салона.
  • LeTech – чистящие и защищающие составы премиум-класса – сохранят салон автомобиля в первозданном виде на годы.
  • LLumar – тонировочные пленки с металлизированной структурой, крепкие и безопасные.
  • Шумоизолирующие материалы Comfort Mat.
  • Meguiars – легендарная линейка автохимии не нуждающаяся в комментариях.
Знаете лучшие материалы или инструменты? Сообщите нам и мы расскажем Вам об опыте их использования.

Комплексный детейлинг автомобиля

Пять шагов к идеальному автомобилю

01

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Запишитесь онлайн и мы свяжемся с вами в течение 5 минут и ответим на все интересующие Вас вопросы.

02

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЗАПИСЬ

Обсуждение нюансов и подробностей. Запишем Вас на удобное для Вас время. Объясним все детали и особенности по марке Вашего авто.

03

ВСТРЕЧА

Вместе осуществляем осмотр автомобиля с использованием профессионального света и оборудования.

04

ДОКУМЕНТАЦИЯ

После инспекции автомобиля мы составляем смету работ с окончательной ценой и сроками их выполнения. Приступаем к подготовительным и основным работ.

05

ВЫДАЧА АВТОМОБИЛЯ

Финишная инспекция автомобиля, выдача гарантийных и закрывающих документов. Вы забираете максимально подготовленный автомобиль насколько это возможно.

DTL Expert

Москва, м. Автозаводская, 7-я Кожуховская улица вл. 5-Б

г. Москва, м. Автозаводская7-я Кожуховская улица вл. 5-Б

DTL Expert – профессиональный уход и защита автомобиля.

8 (495) 248-05-08

Ежедневно с 10:00 до 20:00